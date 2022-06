Ruth Ozeki, lauréate 2022 du Women's Prize for Fiction 

La cérémonie de remise des prix s’est tenue à Londres aux Bedford square Gardens. Organisée par la romancière et fondatrice du Women’s Prize, Kate Mosse, c’est Mary Ann Sieghart, présidente du jury 2022 qui a remis son prix à Ruth Ozeki.

Mary Ann Sieghart a déclaré : « Au cours d’une année extraordinaire pour la fiction écrite par des femmes, et parmi une liste restreinte incroyablement forte, nous avons été ravis de choisir The Book of Form and Emptiness de Ruth Ozeki, qui se distinguait par son écriture pétillante, chaleureuse, intelligente, pleine d'humour et d'émotion. C'est une célébration du pouvoir des livres et de la lecture, il aborde de grands problèmes tels que la vie et la mort, et est une joie totale à lire. Ruth Ozeki est une conteuse vraiment originale et magistrale. »

The Book of Form & Emptiness est un conte philosophique autour de Benny Oh, un jeune garçon de 14 ans et de sa relation avec les objets de sa maison alors que ces derniers se mettent à lui parler après le décès de son père. Ozeki explique avoir commencé à réfléchir sur la relation que les personnes entretiennent avec les objets alors qu’elle vidait la maison de ses propres parents décédés.

En recevant le prix, Ozeki a déclaré que c’était « absurde » qu’elle n’était pas le genre de personne à « gagner des choses ». Puis elle a remercié les femmes et les institutions féminines qui l’ont soutenue tout au long de sa carrière. « Je voulais faire résonner le nom des femmes qui m’ont soutenue, car maintenant plus que jamais, c’est le moment où nous devons nous exprimer et réécrire les récits dominants qui nous ont plongés dans une situation difficile. »

Le prix est doté de 30.000 £ soit environ 35.000 €, fourni par un donateur anonyme. Il est accompagné par une figurine de bronze en édition limitée de Grizel Niven appelée Bessie.

Crédits Photo : Mary Ann Sieghart et Ruth Ozeki, Twitter