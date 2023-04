Majnoun et Leïli. Chants d'outre-tombe

Une chronique entièrement rédigée en alexandrins,

Pour cet album poétique de Yann Damezin,

Qui adapte un conte oriental traditionnel

Avec la modernité de l'art séquentiel.

Reprenant l'esthétique des miniatures persanes,

Il compose avec grâce un style graphique idoine,

Alliant les perspectives applaties de l'ancien,

Aux plans fins et aériens du contemporain.

Ce genre littéraire tombé en désuétude,

Retrouve une jeunesse et une verve qui ne rebute.

On s'en délecte, on palpite, on s'en émeut !

Bravo à l'auteur de "Majnoun et Leïli",

Exercice de style brillament accompli,

Hymne à l'amour tendre, beau, subtil et lumineux.