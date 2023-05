Michèle Rakotoson reçoit le 5e Prix Orange du Livre en Afrique

Cette année, 38 romans ont été proposés par 29 maisons d’édition basées dans 12 pays d’Afrique francophone. Cinq comités de lecture, composés d'une centaine de lecteurs issus de 15 pays africains, avaient réalisé une première sélection de 5 ouvrages.

Le jury a souligné la richesse, la diversité et la profondeur narrative des cinq livres finalistes de cette sélection 2023. Il précise : « Nous avons voyagé dans le temps, dans l’histoire collective et individuelle, sous différents registres et thématiques. C’est à un panorama le plus large possible des différents horizons africains que les écrivains nous ont conviés. »

Il a aussi décidé d’attribuer une mention spéciale à l’écrivain sénégalais Ibrahima Hane pour son roman Les dieux de la brousse ne sont pas invulnérables, publié aux éditions L’Harmattan Sénégal.

Ambatomanga : les victimes des conflits internationaux

Dans son roman, Michèle Rakotoson revient sur la guerre coloniale à Madagascar à travers l’histoire croisée de deux personnages : Félicien Le Guen, un jeune officier breton désireux d’aventures, et Tavao, un jeune esclave d’Ambatomanga qui décide de rejoindre le combat.

Sous une chaleur moite et brûlante, au fil de la traversée lancinante de forêts et de marécages infestés de moustiques, résonne le cri de ces jeunes soldats écrasés dans l’étau d’une colonisation naissante.

Michèle Rakotoson succède à Yamen Manai, lauréat 2022 pour son roman Bel abîme (Elyzad). Elle recevra une dotation de 10.000 € et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

Le nom de la lauréate a été dévoilée pendant le 13e Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), où les 5 finalistes étaient invités pour présenter leur livre. Dans ce cadre, les éditeurs finalistes ont pu bénéficier d’ateliers de professionnalisation, financés par la Fondation Orange et coordonnés par l’Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones