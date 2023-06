La Fabrique des rêves. Tome 1

« J'ai encore fait un rêve avec ces types bizarres en combinaison d'astronaute… ça paraît fou mais j'ai l'impression qu'ils me surveillent quand je dors ! »

Andy est narcoleptique. Il s'endort tout le temps, une vraie plaie pour lui. Un jour, il s'endort et rencontre une créature… étrange. Et plus encore, il y trouve La Fabrique des rêves : l'endroit où tous les rêves de tous les humains sont produits. Il y découvre alors toute une mécanique quant à la construction des siens. Mais quand la Fabrique s'aperçoit qu'il a disparu de son propre rêve, tout le monde se lance à sa recherche. La situation d'Andy risque de devenir très dangereuse…

Des couleurs qui en jettent, une histoire réconfortante et amusante, un scénario très bien écrit et des illustrations qui nous emmènent dans la tête - et dans les rêves - d'Andy. Tout est là pour remplir les conditions d'une bonne BD. Tout se mélange et laisse place à une lecture que nous ne voulons pas arrêter et qu'on aimerait qui continue pour longtemps.

Une belle oeuvre qui parle de l'amitié, avec des références réconfortantes des films de notre enfance comme Monstres et Cie, des graphismes qui nous plongent dans un univers mélangeant douceur et énergie tout en parlant de la narcolepsie : une maladie du sommeil qui complique la vie de tous les jours, et qui n'est pas forcément facile à accepter…