Alan Moore, Les Années 2000 AD: Intégrale Future Shocks

Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, From Hell, Promethea, Lost Girls, Batman the Killing Joke... On chauffe, on brûle ? Oui, évidemment, c'est Alan Moore.

Véritable génie de la bande dessinée moderne, ses créations ont profondément bouleversé le monde de la BD et des comics. Originaire de Northampton, en Angleterre, il fut révélé, comme de nombreux autres grands auteurs britanniques, au sein du magazine hebdomadaire culte 2000 AD.

Pendant la période allant de 1980 à 1986, Moore a donné vie à une multitude d'histoires courtes, mélangeant habilement humour, science-fiction et une satire brillante de nos sociétés contemporaines. Ces récits forment le cœur même de ce recueil.

Cette nouvelle publication rassemble donc, non seulement les célèbres récits Future Shocks et Twisted Tales, mais aussi des histoires inédites qui n'avaient jamais été rendues publiques auparavant.

Pour enrichir cette édition complète, l'éditeur a inclus les premières histoires que Moore a réalisées pour 2000 AD, et qui n'avaient jamais été publiées jusqu'à présent !