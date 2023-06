Pour son premier roman Nadia Mikail, nous embarque dans un roadtrip à travers la Malaisie aux côtés d’Aisha 17 ans. Alors qu’une catastrophe mondiale annonce la fin du monde dans 8 mois, elle décide de partir à la recherche de sa sœur aînée, June, qu’elle n’a pas vu depuis son départ de la maison, il y a de ça deux ans…

Avec cette terrible épée de Damoclès au-dessus de la tête, il est grand temps pour Aisha et sa famille (de cœur et de sang) de faire la paix avec leurs passés, d’accepter le présent et d’espérer ce qu’ils peuvent pour l’avenir. Car l’horloge continue sa course effrénée et avec elle, soulève des questionnements de plus en plus difficiles.

Profondément émouvant, doucement sentimentale Ceux que l’on rencontre en chemin se concentrent sur les liens que l’on tisse avec les personnes que l’on aime. Si le paysage défile, il s’agit plus ici d’une aventure intérieure que d’un véritable périple rocambolesque. Ce roman est un exercice de guérison et de tendresse.

Nadia Mikail dépeint avec sensibilité l’enchevêtrement de colère, de chagrin et de peur que les personnages peuvent ressentir face aux événements tant passés que présents. Teinté de mélancolie Ceux qu’on rencontre en chemin est un roman Young adult puissant qui se lit rapidement avec ses chapitres courts qui redéfini les liens interpersonnels avec une douceur amère certes, mais toujours avec amour.