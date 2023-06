Mon Lapin Quotidien N° 25, été 2023

Le dernier Mon Lapin Quotidien est, comme tous les autres, beau, chouette, profond, étonnant, en tous points fascinant.

J'ai déjà écrit dans plusieurs articles à quel point je trouve cette publication stimulante, véritable espace d'expérimentations diverses où le verbe se mêle à l'image en des compositions saisissantes qui happent le regard et ne cessent de le renvoyer, un peu comme une boule de flipper virevolte au rythme des bumpers.

Je n'ai peut-être être pas assez souligné tout l'humour que l'on trouve dans MLQ, un humour fin, pince-sans-rire, d'une élégance certaine même dans la trivialité.

Ce nouveau numéro ne déroge pas à la règle, alors il serait dommage de passer à côté de ce concentré d'images et de textes contemporains réalisés entre autres par Hervé le Tellier, David B., Jérôme Mulot, Julie Doucet, Muzo, Christian Rosset et bien d'autres encore qui enchantent et nourrissent l'esprit.