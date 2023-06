Sept lauréats et une année record pour le 34e Prix des Incorruptibles

Le Prix des Incorruptibles réunit les professionnels du livre afin de contribuer au développement d’une dynamique locale autour de la littérature jeunesse. Cette année, sept récompenses ont été décernées pour différentes classes d’âge, de la grande section de maternelle à la 3e.

Les 7 niveaux de lecture comprennent chacun une trentaine de titres, soumis par les éditeurs en présélection. La première sélection a été choisie par 124 comités de sélection. Ces derniers représentent plus de 1200 professionnels du livre et de l’éducation répartis dans toute la France et la Polynésie française. Ce sont ensuite les élèves qui élisent leurs ouvrages favoris.

Durant la cérémonie, les membres de l'Association ont rendu hommage à Agnès Laroche, décédée en février dernier. Elle était finaliste dans la catégorie Prix CM2/6e avec Projet Indigo (Auzou).

Les lauréats 2023 sont :

Prix Maternelle (plus de 145.000 votants) :

- Il était une fois un roi et une rei... de Philippe Jalbert (Seuil Jeunesse)

Valérie Robin, chargée de mission publics jeunes, a remis cette distinction et a déclaré : « On voit beaucoup d’études qui nous alarment sur les jeunes qui déserteraient la lecture. Mais je pense qu’il faut rester optimiste ».

Prix CP (plus de 83.000 votants) :

- Le grand voyage de Quenotte de Jessica Meserve (Didier Jeunesse)

Prix CE1 (près de 89.000 votants) :

- Le voyage d’Od de Susanna Isern et Ana Sender (trad. Gaïa Mugler, Père Fouettard)

Prix CE2/CM1 (plus de 136.000 votants) :

- Extra de Delphine Pessin (Didier Jeunesse)

Prix CM2/6e (plus de 76.000 votants) :

- L’herboriste de Hoteforais de Nathalie Somers (Didier Jeunesse)

Prix 5e/4e (plus de 15.000 votants) :

- Né coupable de Florence Cadier (Talents Hauts)

Florence Cadier lors de la remise de son prix - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Prix 3e/lycée (près de 6000 votants) :

- Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille (chez Pocket Jeunesse)

Tout au long de l’année, les membres de l'Association ont mis à disposition des élèves des carnets de lecture, des lexiques de mots difficiles, des jeux et des quiz (en format papier et en ligne) afin de les accompagner dans leurs découvertes.

Arts créatifs ou audiovisuels

Les enfants ont réalisé de nombreux travaux sur les livres en lice : courts métrages, cartes postales, expositions, dessins, émissions de radio, podcasts, vidéos BookTube… Certaines de ces œuvres ont été présentées lors de la remise de prix.

Dans le cadre du concours d’illustration organisé pour l’occasion, le jury a reçu 8338 dessins inspirés des fictions en compétition.

Ils ont distingué 76 jeunes qu'ils doteront de livres et de matériel d’art plastique. Cette année, c'est Véronique Massenot, l'autrice de Lettres à une disparue (Le Livre de Poche Jeunesse), Rebecca Roméo, la dessinatrice de l'album Le renard emprivoisé (Le Grand jardin), et François Place, qui a illustré Le royaume de Kensuké (Gallimard Jeunesse), qui ont départagé les concurrents.

Échanges entre petits et grands

Certains écrivains sont intervenus dans les structures participantes : cette année, environ 250 rencontres se sont déroulées sur le territoire. 68 plumes ont également correspondu avec les lecteurs durant 4 semaines.

De plus, avec l’animation Le Feuilleton des Incos, 15 groupes d’enfants ont approché les coulisses de la création en échangeant avec l’auteur et en découvrant les épisodes d’un roman en cours d’écriture.

Le Feuilleton s’est clôt sur deux concours avec un jury composé de Sophie Humann, l'autrice de Sans amis (Scrineo), Veronique Delamarre, qui a co-écrit Tonnerre de mammouth (Sarbacane), et Jennifer Rossi, éditrice chez Auzou. Le premier consiste à rédiger une 4e de couverture, sur 44 textes reçus, 12 ont été retenus. Et le second est une épreuve d’écriture, cette année 75 enfants ont été distingués parmi les 230 participants.

La 35e édition est déjà lancée et les titres sélectionnés ont été annoncés.

