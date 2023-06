Serge Schall, lauréat du Prix P.J. Redouté 2023

Serge Schall est natif de Marseille. Il habite Toulon, où il jardine depuis 35 ans. Docteur-ingénieur en agronomie, il est successivement directeur de laboratoire de culture in vitro, puis directeur commercial de pépinière.

Il y a près de 20 ans, il prend le virage de l’écriture, afin de partager ses connaissances avec le grand public. Depuis, il collabore de manière permanente à plusieurs titres de la presse spécialisée dans le jardinage. Il a écrit une trentaine de livres publiés sur des sujets qui touchent au jardin et à la nature.

Voici un livre qui fait suite à Graines et qui explore le thème des arbres dans toutes leurs dimensions, à travers près de 300 pages. Ce livre aborde des sujets variés allant de l’écologie à la botanique, en passant par l’histoire, l’économie, la société, la science, la littérature, les voyages, l’art, la cuisine, et bien d’autres. Vous pourrez y trouver une multitude de sujets, sans ordre hiérarchique, allant des plus futiles aux plus essentiels pour l’humanité. Vous découvrirez la biologie des arbres, les dernières avancées sur leur communication, l’histoire des forêts, les utilisations du bois, les records, les symboliques, les menaces pesant sur les forêts tropicales, le développement des forêts tempérées, le projet de Francis Hallé pour une forêt primaire européenne, ainsi que des sujets tels que la sylvothérapie, la physiologie végétale, la marqueterie, les ébénistes et les bois parfumés. Au total, plus de 160 sujets sont abordés dans ce livre. - Résumé de Arbres par Chat GPT

Le jury était composé de Martine Gérardin (journaliste) ; Diane van Strydonck (jardinière et botaniste belge) ; Louis Benech (architecte de jardin) ; Maryvonne Pinault (amatrice de jardins) ; Marie-Anne Chazel (comédienne et auteur) ; Marc Mennessier (journaliste, responsable des pages Jardin du Figaro) ; Olivier Colin (collectionneur de plantes et botaniste) ; Jacques Garcia (architecte décorateur, créateur des jardins de Champ de Bataille) et Jean-Louis Remilleux (producteur de films, et notamment de l'émission Secrets d’Histoire).

En 2022, le lauréat était Gérard Jean pour Jardin de Pellinec, l’ivresse des couleurs (Ulmer).

Crédits photo : Prix P.J. Redouté (Serge Schall est au micro).