Prix du Livre de l'Art de Vivre Parisien : la sélection 2023

Le prix du Livre de l’Art de Vivre Parisien et le Trophée du Fouquet’s récompensent des ouvrages mettant en avant l’art de vivre parisien sous toutes ses formes : luxe, mode, décoration, hôtellerie, architecture... Une distinction inédite créée pour valoriser le patrimoine culturel de Paris et mettre en avant le dynamisme de la création existant au cœur de la Capitale. Ils sont remis annuellement au terme d’une Librairie Éphémère au Fouquet’s.

En 2022, le Prix du Livre de l'Art de Vivre Parisien a été remis à Elisabeth de Feydeau pour le Dictionnaire Amoureux du Parfum aux éditions Plon. Et le Trophée du Fouquet's a été decerné à Gilles Thomas pour Paris sous Paris aux éditions ETA Hachette.

La sélection 2023

Mathyeu Le Bal, Montparnasse : Quand Paris éclairait le monde (Albin Michel)

François Cérésa, Dictionnaire égoïste du panache Français (Cherche-Midi)

Gérard Chambre, Pierre Cardin, tellement de choses à ne pas dire (Lunatique)

Denis Cosnard, Le Paris de Georges Perec - La vie mode d'emploi (Parigramme)

François-Régis Gaudry, Charles Patin O'Coohoon et Stéphane Solier, On va déguster Paris (Marabout)

Alexandra Golovanoff, Le Goût, le Goût, le Goût (Presses de la Cité)

Gérard Letailleur, Si Montmartre et la Bonne Franquette nous étaient contés (Trianon)

Le jury réunit Geneviève d’Angenstein (Spécialiste du Savoir-vivre, Directrice de Business Etiquette Paris) ; Louis de Bayser (Galeriste, Président du Salon du dessin et de Fine arts Paris) ; Jean-Charles de Castelbajac (Créateur, styliste, costumier et collectionneur d’art) ; Nathalie Clément-Solal (Directrice de la communication de Ferrandi) ; Nathalie Cros-Croitton (Directrice générale de Women Management, Présidente de la Fédération française des agences de mannequins) ; Benjamin Cymerman (Joaillier et President du comite du Faubourg Saint-Honoré) et Frédéric Delpech (Journaliste politique et chroniqueur LCI).

On y retrouve également Nicolas d’Estiennes d’Orves (Écrivain et journaliste) ; Alexandre Gady (Universitaire et historien de l’architecture) ; Sylvie Le Bihan Gagnaire (Écrivaine et directrice de projets des restaurants Pierre Gagnaire à l’étranger) ; Christine Goguet (Journaliste et écrivaine, Directrice de la mission mécénat et partenariat du Centre des monuments nationaux) ; Guillaume Gomez (Chef cuisinier, Ambassadeur pour la Gastronomie française) ; Valérie Guillaume (Directrice Musée Carnavalet Histoire de Paris) ; Laurent Maugoust (Architecte d’intérieur et décorateur parisien) ; Emmanuel Rubin (Journaliste et écrivain Critique gastronomique) et Bertrand de Saint-Vincent (Directeur adjoint de la rédaction Le Figaro et chroniqueur littéraire).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones