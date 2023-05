Six lauréats pour le 24e Prix Bédélys

Lors de la 12e FBDM ce sont six prix qui ont été remis pour un total de 4000 $. Chaque récompense est attribuée avec un trophée unique créé par l’artiste Karl Dupéré-Richer.

Les bandes dessinées sont sélectionnées et évaluées par des jurys bénévoles et paritaires composés de bibliothécaires, de libraires, d’auteurs et d’autrices, de professionnels du livre et de fervents lecteurs et lectrices.

« Les prix ont tous leur jury qui change un peu d’une année à l’autre. Ça permet d’avoir des goûts variés et de favoriser des discussions entre les jurés. La chose qui ne change pas : la passion pour la BD. Au total, ce sont des milliers d’heures de lectures et de relectures qui ont permis d’élire les meilleures publications de 2022. » mentionne Mélanie La Roche, directrice générale du FBDM.

« Les 35 finalistes de cette 24e édition des prix Bédélys sont un exemple formidable de ce qui passe en BD présentement, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je crois qu’on peut être extrêmement fier(ère)s de la production québécoise en bande dessinée. Nos jurés n’ont pas eu la tâche facile. » Ajoute-t-elle.

Voici les œuvres gagnantes des six catégories :

Bédélys étranger

Il récompense la meilleure bande dessinée en langue française publiée hors Québec. Cette année, le prix est offert par la librairie Planète BD. Il est descerné à Peau de Mieke Versyp et Sabien Clement (Trad. Françoise Antoine, Éditions çà et là)

« Esther et Rita se croisent lors d'un atelier de dessin, malgré leurs différences évidentes. En tant que dessinatrice et modèle, elles sont liées par une relation basée sur la vulnérabilité et la corporalité, où le regard et l'être regardé jouent un rôle central. » - Résumé de Peau par Chat GPT

Avis du Jury : « Il pourrait s’agir de l’histoire un peu convenue d’une rencontre entre deux femmes, mais [...] c’est un croisement humain et graphique. [...] Le rythme et le mouvement, les couleurs des dessins ont donné corps au récit, nous faisant plonger dans l’intimité de ces deux femmes. [...] Sabien Clement et Mieke Versyp nous invitent à rencontrer des femmes originales, loin des stéréotypes qui affectent souvent les personnages féminins. La jeunesse et la vieillesse coexistent, avec sensibilité et sans jugement. »

Bédélys jeunesse

Le prix Bédélys jeunesse récompense la meilleure bande dessinée en langue française destinée aux 7 à 14 ans. Il est remis à Niki Smith pour L’espace d’un instant (Rue de Sèvres).

« Après avoir sauvé sa professeure d'art d'une attaque armée à l'école, Manuel Soto doit affronter le syndrome de stress post-traumatique. Pour faire face à son anxiété, il utilise l'appareil photo de son téléphone portable pour trouver des points d'ancrage. Ses journées sont monotones et solitaires, jusqu'à ce qu'il fasse équipe avec Sebastian et Caysha. Grâce à leur compagnie, le jeune collégien découvre la beauté de la nature à la campagne et finit par y trouver le réconfort dont il a besoin. » - Résumé de L'espace d'un instant par Chat GPT



Avis du Jury : « Le jury a été séduit par le scénario qui aborde le thème du syndrome post-traumatique. [...] De plus en plus de jeunes vivent avec de l’anxiété, voire de l’angoisse, et pourraient se reconnaître dans l’état de panique qui le saisit. [...] Au-delà de l’histoire, [...] c’est son traitement visuel qui a marqué les membres du jury : l’emploi particulier des couleurs, la diversité des perspectives, la déconstruction des plans, l’utilisation des cadres, l’expressivité du personnage principal, ajoutés à un dessin original qui a beaucoup plu. »

Bédélys indépendant francophone

La catégorie Bédélys indépendant francophone récompense la meilleure bande dessinée francophone autoéditée au Québec. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1000 $. Il est remporté par Jessi pour Déphasé | Phase shift (auto-édition).

« Déphasé/Phase Shift est le sixième numéro du fanzine érotique de la série "Point Virgule". Il met en scène la douce rencontre matinale entre Mathis et Nicolas, qui vivent ensemble sous le même toit mais ont du mal à se croiser en raison de leurs horaires décalés. » - Résumé de Déphasé Phase shift par Chat GPT



Avis du Jury : « Qu’y a-t-il de plus anodin que le quotidien d’un jeune couple si affairé qu’il peine à se voir et à se retrouver ? Pourtant, Déphasé est loin d’être un récit banal. [...] C’est l’intimité de deux personnes qui vivent ensemble, se croisent et se désirent. [...]Sans texte, cette bande dessinée réussit, grâce à un dessin expressif et sensuel, à nous faire traverser tout l’éventail d’émotions qui habitent nos deux protagonistes. »

Bédélys indépendant anglophone

La catégorie Bédélys indépendant anglophone récompense la meilleure bande dessinée anglophone autoéditée au Québec. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1000 $. Le lauréat 2023 est Lost Virtue #0, Art or Die.

« Principalement réalisé à l'aide de techniques traditionnelles, le numéro zéro de Lost Virtue présente deux courtes histoires. La première suit les aventures macabres et grinçantes de Sappy, un jeune batracien gourmand rendant visite à sa charmante grand-mère. La deuxième histoire met en scène des marionnettistes dans une mise en abyme cynique et déroutante. » - Résumé de Lost Virtue #0, Art or Die par Chat GPT

Avis du Jury : « Cette bande dessinée unique en son genre illustre bien ce qui rend la scène de l’autoédition si essentielle au milieu de la bande dessinée. En ouvrant les pages de ce petit fascicule, le lectorat découvre des dessins détaillés et tout à fait charmants qui l’attirent, avant que l’auteur ne le frappe de plein fouet avec un humour noir, des rebondissements choquants et une vision du monde véritablement terrifiante. [...] Ce créateur semble avoir fait irruption sur la scène en pleine possession de ses moyens. Si c’est ce que nous pouvons trouver dans le premier numéro, nous sommes impatients de voir ce que Art or Die nous réserve pour les suivants. »

Bédélys jeunesse Québec

La catégorie Bédélys jeunesse Québec récompense la meilleure bande dessinée destinée aux jeunes de 14 ans et moins d’un artiste québécois publié par une maison d’édition québécoise. Nouveauté pour cette 24e édition, la catégorie Bédélys jeunesse Québec s’ajoute aux prix Bédélys et est accompagnée d’une bourse de 1000 $. Si on était... tome 2 d'Axelle Lenoir (Front Froid) remporte le prix.

« Malgré l'écoulement du temps et les changements (parfois trop rapides) de la vie, Marie et Nathalie continuent de pratiquer le jeu du "Si on était...", où elles se mettent en scène dans des situations fantastiques. » - Résulé de Si on était... par Chat GPT

Avis du Jury : « Le deuxième tome de Si on était... est une bande dessinée complètement déjantée, à la limite de l’expérimental qui nous entraîne dans un délire drolatique sans jamais perdre de vue sa ligne narrative et son souci de divertissement. Grande ode à l’individualité, à la différence et à l’amitié, cette œuvre capture parfaitement l’adolescence dans tout ce qu’elle comporte de recherche d’identité et de fuite de l’ennui. Si on s’intéresse facilement aux personnages pour leur énergie et leuroriginalité, on s’y attache pour leur personnalité et leur sensibilité. »

Bédélys Québec

La catégorie Bédélys Québec récompense la meilleure bande dessinée d’un artiste québécois publié par une maison d’édition québécoise. Cette année, le prix Bédélys Québec et sa bourse de 1000 $ sont remis par la Librairie Planète BD. Le Prix est obtenu par Cab pour Utown.



« Sam fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de devenir adulte. Il réside depuis un temps considérable dans un immeuble délabré de Utown, un quartier défavorisé rempli de marginaux qui, tout comme lui, cherchent à se cacher du regard des autres. Au fil du temps, le quartier subit une gentrification et Sam découvre que l'immeuble où il vit sera démoli. Un propriétaire bourgeois, dont le café est vendu à un prix bien plus élevé que celui du traditionnel Belmont, voit en Sam l'artiste local parfait pour orner les murs de son établissement, afin de faire le lien entre sa clientèle aisée et les habitants de toujours du quartier. La question est de savoir si Sam parviendra à créer quelque chose et à se trouver lui-même avant que tout ne s'effondre. » - Résumé de Utown par Chat GPT

Avis du Jury : « Utown, c’est un huis clos de quartier qui a une portée universelle par ses thèmes : gentrification, statut d’artiste, vie communautaire... Dans ce paysage très local qu'on peut facilement transposer au mondial, Cab élabore un récit qui repose sur des voix riches et variées et sur ses dialogues d’une qualité phénoménale. Le jury a été frappé par le naturel qui se dégage des personnages, de leur vie et de leurs relations. Cab réussit à insuffler une justesse dans les sentiments de ses personnages dont la vulnérabilité humaine va au-delà des clichés et qui surprend le lectorat.

Cette immersion est également possible grâce au dessin de Cab, au mieux de sa forme et d’une maturité qui fait plaisir à voir. L’efficacité de ses cadrages et du dessin à la plume témoignent d’une maîtrise de sa technique. Utown, c’est un Spotted In Hochlag’ qui propose un questionnement actuel sur l’utilisation de l’espace urbain et les façons alternatives de l’occuper. »

