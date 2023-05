Quatre finalistes pour le Prix Bourrienne 2023

Créé par l’entrepreneur Charles Beigbeder, le Prix Bourrienne récompensera chaque année un ouvrage de vulgarisation scientifique qui éclaire l’esprit des lecteurs dans le domaine des sciences : Sciences de la terre, de la nature, de l’univers, de la matière, de la vie et de l’environnement.

Son ambition ? Rendre la science accessible au plus grand nombre de lecteurs. Le Prix Bourrienne couronne un ouvrage qui est un modèle de transmission du savoir scientifique au grand public. Un livre qui a pour vocation à expliquer et faire avancer le monde, conter la grande aventure de la science !

Le jury s’est réuni le jeudi 11 mai 2023 pour établir la liste de ses quatre finalistes parmi douze livres retenus sur la première liste :

Les fantômes de la Nuit de Laurent Tillon (Actes Sud)

L’impermanence du monde de Étienne Guyon (Flammarion)

La nouvelle révolution quantique de Julien Bobroff (Flammarion)

Vortex, faire face à l’Anthropocène de Laurent Testot et Nathanaël Wallenhorst (Payot)

La sélection a été établie par le jury composé d’Alain Aspect (Professeur à l’Institut d’optique Graduate-School – Université Paris Saclay et Prix Nobel de Physique 2022), Isabelle Autissier (Navigatrice, écrivaine et Présidente d’honneur de WWF), Françoise Combe (Astrophysicienne et professeure au Collège de France), Bruno David (Président du Muséum National d’Histoire Naturelle), Clara Dupont-Monod – (Écrivaine et éditrice), Lionel Naccache (Neurologue à la Salpêtrière, chercheur et essayiste), Antoine Petit (Président Directeur Générale du CNRS) et Heidi Sevestre (Glaciologue).

