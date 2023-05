Quand tu ouvriras les yeux

« Tu avais la gorge tranchée, ton cœur ne battait plus, tu étais mort… Je t’ai trainé sur plusieurs mètres, j’ai vu ton visage disparaître à chaque pelletée de terre… Où te caches-tu ? »

Romane, 16 ans, est sous le choc. Victime d’une agression, elle vient de tuer un homme. Elle est recouverte de sang, et rentre chez sa mère, une dépressive assommée aux médicaments à la suite de son divorce. Il faut cacher le corps. Maintenant. Sans hésitation, Marion, saute dans la voiture et va faire le nécessaire pour protéger sa fille.

Et d’un coup, le corps disparaît. Puis c’est la douche froide : Marion est accusée du meurtre. Représentée par une avocate avec un passé – et un présent – sombre, Marion va essayer de tout faire pour protéger sa fille coûte que coûte, et ce, peu importe le prix à payer.

Une mère protectrice, un père aveuglé par la réalité, une avocate aux péchés immenses et une adolescente aux lourds secrets, c’est tous les ingrédients qui sont nécessaires pour tenir en haleine jusqu’à la fin.

Les histoires s’entremêlent et dévoilent à chaque page un élément de l’histoire, comme pour résoudre un puzzle. Des milliers de mineures se prostituent aujourd’hui en France, et à travers ce roman, on découvre la voix de peut-être l’une d’entre elles…