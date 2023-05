Aussi captivant qu’effrayant, ce court récit fait montre d’une incroyable maîtrise de la construction. Pascaline Nolot veut réveiller les consciences et prendre aux tripes.

Eh bien, c’est mission accomplie. Tristement réaliste et sans pathos inutile cette novella à destination des adolescents et des jeunes adultes trouvera sans aucun mal résonance chez les lecteurs plus âgés.