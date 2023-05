Haruki Murakami récompensé par le Prix Princesse des Asturies

Les livres de ce septuagénaire sont édités à des millions d’exemplaires dans le monde et traduits dans plus de 40 langues. Aujourd’hui, il est salué dans la catégorie Littérature du Prix Princesse des Asturies, à l’unanimité du jury. La cérémonie de remise des récompenses se tient traditionnellement à Oviedo (Principauté des Asturies, Espagne) au cours de la deuxième quinzaine d’octobre.

Le jury a pris en compte le caractère unique de sa littérature, sa portée universelle et sa capacité à concilier la tradition japonaise et l’héritage de la culture occidentale dans un récit ambitieux et novateur, qui a su exprimer certains des grands thèmes et conflits de notre époque : la solitude, l’incertitude existentielle, le terrorisme et la déshumanisation dans les grandes villes, ainsi que le soin de son corps et ses propres réflexions sur le processus créatif. S’exprimant dans différents genres, sa voix a influencé des générations très diverses. Haruki Murakami est l’un des plus grands coureurs de fond de la littérature contemporaine. - Communiqué du jury

L’an dernier, le jury avait mis à l’honneur le dramaturge espagnol Juan Mayorga. Il est notamment l'auteur de Reykjavik traduit par Clara Chevalier Cueto chez Les Solitaires Intempestifs.

Une œuvre dantesque

Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami s’est notamment fait connaître pour Chroniques de l’oiseau à ressort (trad. Corinne Atlan et Karine Chesneau, Seuil), Kafka sur le rivage (trad. Corinne Atlan, Belfond) et la trilogie 1Q84 (trad. Hélène Morita, Belfond) qui met en scène deux mondes parallèles.

Parue entre 2009 et 2010 au Japon, le premier tirage de la trilogie 1Q84 était épuisé le jour même de sa mise sur le marché, selon The Japan Times. Un million d'exemplaires avaient finalement été vendus en un mois.

Parmi ses derniers romans figurent L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage (trad. Hélène Morita, Belfond, 2014) et Kishidancho Goroshi, Le Meurtre du Commandeur, publié en français en deux tomes aux éditions Belfond, toujours traduit par Hélène Morita.

Haruki Murakami a fait son grand retour en librairie en avril avec The City and Its Uncertain Walls (La ville et ses murs incertains) aux éditions Shinchosha, et à ce jour, uniquement en japonais. Il a également traduit Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, JD Salinger et John Irving.

Comme le rappelle la Fondation, cette plume a déjà plusieurs décorations à son actif : Prix Yomiuri (Japon, 1996), World Fantasy Award (États-Unis, 2006), Prix Asahi (Japon, 2006), Prix Franz Kafka (République tchèque, 2006), Prix Jérusalem (Israël, 2009), 23e Prix international de Catalogne (2011), Prix de littérature Hans Christian Andersen (Danemark, 2016).... De plus, en 2009, le gouvernement espagnol l’a décoré de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Hélène Carrère d’Encausse distinguée

Plusieurs distinctions ont été décernées ce 24 mai : l'une d'entre elles salue une œuvre dans le domaine des sciences sociales. Le jury de cette année 2023 a désigné Hélène Carrère d’Encausse comme lauréate, relevant « sa contribution, une des plus notables des dernières décennies, à notre connaissance de l'Union soviétique et de la Russie ».

Hélène Carrère d’Encausse est l'une des plus brillantes, originales et remarquables figures de l'historiographie française et de la pensée contemporaine européenne. – Jury du Prix Princesse des Asturies

Secrétaire perpétuel de l'Académie française depuis 1999, Hélène Carrère d’Encausse occupe le fauteuil 14 de l'institution depuis le 13 décembre 1990.

Crédits photo : federico novaro (CC BY-NC-SA 2.0) / Ministerio Cultura y Patrimonio (CC0 1.0)