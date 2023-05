New Normal Tome 2

Un combo addictif de SF d’anticipation et de comédie romantique !

Suite à la propagation mondiale d’un virus, le port du masque et les gestes barrières se sont imposés comme nouvelle norme. Pour la génération née après la pandémie, la bouche est devenue la partie la plus désirable du corps… Deux lycéens, Hata et Natsuki, vont commencer à partager ensemble des petits instants interdits.

Dans ce second tome, on apprend plus sur le passé et les circonstances de propagation du virus… tout en découvrant une nouvelle fille adorable, Nami, qui développe une relation à distance avec Hata alors que celui-ci est mis en quarantaine. Le cœur de notre héros balance…