The Runway. Tome 1

« Il a fallu que le seul coup d’un soir de ma vie soit mon nouveau patron... »

Trompée par son fiancé après des années de relation, Yu Jian, rédactrice dans un magazine de mode, décide de partir sur un coup de tête à Paris où elle y rencontre un beau Coréen avec qui elle passe la nuit. Son premier coup d’un soir ! Pas le temps de pouvoir avoir son nom, elle s’enfuit le matin même en lui laissant un simple mot de remerciement.

Les ennuis commencent quand elle retrouve ce bel inconnu dans son bureau. C’est son patron ! Pire encore, il a l’air de, non seulement se souvenir d’elle, mais en plus d’être assez agacé d’avoir été laissé en plan...

Édition papier du Webtoon du même nom, The Runaway mélange comédie et amour, et plaira à tous les fans de romance. Un livre qui se lit facilement, qui fait sourire et rire.

Une héroïne à la personnalité assez maladroite et sans filtre, un patron aussi froid qu’irrésistible, un voisin papa célibataire complètement craquant, un ex un peu trop collant : il y a tous les ingrédients nécessaires pour réussir une bonne comédie romantique.