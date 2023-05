Pisse-Mémé

Tout commence au cours d'une soirée un peu trop arrosée : quatre copines rêvent à haute voix d'ouvrir un jour un lieu, mi bar à thé, mi librairie, qui leur offrirait l'occasion d'envoyer balader leurs vies de stress et de grisaille. Évidemment, le lendemain, au réveil, ne reste que la gueule de bois. Puis les mois passent et le rêve d'un soir, à l'occasion d'un héritage qui tombe à pic, pourrait bien devenir réalité. A condition d'y mettre un grand coup, et de se lancer à plusieurs dans l'entreprise. Littéralement.

Derrière son titre iconoclaste, le dernier album de Cati Baur est surtout une histoire d'amitié, de solidarité entre femmes, de serrage de coudes et de soutien collectif. Rêver, c'est déjà bien; mais concrétiser le rêve ensemble, c'est encore mieux. Ouvrir un bar à tisane n'est pas un projet banal, pour quatre filles qui n'ont jamais rien fait du genre. Il faudra unir les bonnes volontés et tenir le cap, quelle que soit la météo.

Avec ses visages de femmes souriants, ses couleurs tendres et cet univers plein de bonnes ondes, Cati Baur emporte les lecteurs dans une feel goodbusiness story, une joyeuse aventure où ne manquent ni les larmes, ni les coups du sort, mais où l'amitié, telle une boîte à outil sans fond, tel le sac à malices de Felix le Chat, trouve toujours la solution pour surmonter les obstacles.

Là où l'émotion monte vraiment, c'est tout au bout de l'aventure, quand en quelques lignes de postface la scénariste et dessinatrice confie que si elle s'est lancé dans cette fiction, c'est précisément parce qu'à titre personnel, elle n'a jamais connu le genre d'amitié indestructible qui sert de colonne vertébrale au récit. Et qu'elle s'est intéressée aux liens de sororité puissants qu'elle voyait fleurir autour d'elle pour comprendre comment ça marchait... pour les autres.

Comme on le dit parfois à propos d'un sujet bien différent, l'amitié au fond, c'est ceux qui la vivent le moins qui en parlent le mieux.