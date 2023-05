Les trois lauréats des prix BD Hauts-de-France révélés

838 demi-journées pédagogiques ont été animées pour guider les élèves dans leur découverte. Celles-ci ont été réalisées par des médiateurs du Pôle BD Hauts-de-France (63 %), d’auteurs régionaux (22 %) et d’auteurs hors région (15 %).

Le 25e prix révélation BanDe Dessinée Des lycéens Des Hauts-De-France, est decerné à Les coeurs insolents d'Ovidie et d'Audrey Lainé (Marabulles). Il a été désigné par 399 élèves issus de trente lycées professionnels, techniques et agricoles. Au total, ils ont lu 540 albums et participé à 120 interventions.

« Les cœurs insolents plonge le lecteur dans un univers a priori sans vague, celui de la jeunesse de la classe moyenne et de la France pavillonnaire des années 90. Un monde souvent idéalisé et prétendument sécurisé, sans portable et sans réseaux sociaux. Mais dans lequel, pourtant la question du consentement n’était jamais abordée et où la misogynie était tue. Par des ash-backs, Ovidie revisite sans nostalgie sa propre adolescence, entre exaltation politique, premiers émois mais aussi violences sexistes et sexuelles. Ovidie se questionne sur l’évolution de la représentation des corps et la construction de la sexualité au moment de l’ère #MeToo. Devenue mère, elle se demande quel est son rôle dans la transmission mère-fille, auprès de Capucine sa fille adolescente ? Spontanément, elle fait le parallèle avec sa propre adolescence. Des moments tendres et drôles rythment cette aventure mère-fille sans jugement. » - Résumé de l'éditeur

Le 10e prix bande dessinée des collégiens de la Somme est remporté par Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rojzman (Glénat). Ce vote a rassemblé 395 personnes de 20 collèges. En une année, Ils ont lu au total 360 albums et participé à 80 interventions.

« Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une sorte d’usine géante œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a pour mission d’avaler les cris rendus muets des enfants. Elle s’appelle Grand Silence... Dans un conte pour adultes aussi beau que son sujet est délicat, Théa Rojzman et Sandrine Revel livrent un roman graphique puissant qui explore sans brutalité ni complaisance un fléau que l'on préfère ignorer : celui des violences sexuelles commises sur les enfants. » - Résumé de l'éditeur

Le 6e prix la BD c'est woua'z est accordé à Janardana d'Antoine Ettori (Delcourt). Le vote a réuni 173 élèves parmi 10 collèges. Ils ont lu au total 180 albums et étaient présents à 30 interventions.

« Ayant reçu un appel à l’aide de son ami Dev, le plus tout jeune mais encore vert Marcel Piton quitte sans hésiter son Sud-Ouest natal pour Pondipor. Une fois sur place,

il va non seulement devoir déjouer les embûches qui entravent ses recherches, mais aussi et surtout affronter de vieux démons profondément enfouis qui vont l’obliger à regarde son passé en face. » -Résumé de l'éditeur

Collégiens de la Somme et de l’Oise avec des lycéens des Hauts-de-France qui ont décerné les prix 2023

Crédits photos : Pôle BD Hauts-De-France