La Cour des Abysses

Une romance lovecraftienne… Que le pari semble osé ! Associer l’indicible horreur de l’univers de l’auteur de l’Appel de Cthulhu aux codes d’une histoire d’amour, mais pourquoi ? Pour nous permettre de pénétrer au plus profond de l’âme humaine dans un récit où tout espoir semble perdu, où la folie le dispute à l’impossible dans un bras de fer aux conséquences imprévisibles.

Emilia et le Capitaine, deux âmes qui se cherchent, échoués dans un petit port à l’écart du monde des vivants et mystérieusement abandonné...

Abandonné, vraiment ? Des ombres ne semblent-elles pas se faufiler dans les ruelles obscures, des créatures étranges n’habitent-elles pas les tréfonds de la petite ville fantôme.

Où s’arrête la réalité, où commence la folie, de quel côté la balance va-t-elle pencher pour nos deux égarés ? On les suit, happés par l’ambiance poisseuse et jouissivement oppressante qui émane des lieux, on a envie de leur dire : « non, n’y allez pas !!! », et pourtant… On tourne les pages frénétiquement, avide de démêler le vrai du faux, mais y arrivera-t-on vraiment ?

Port-Triton semble recéler de bien étranges secrets…