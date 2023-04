Léopold devient père, une naissance qui le ramène brutalement à sa propre enfance. Marcus l’a saccagée en lui faisant subir ce qui a longtemps été indicible.

En pleine chute dans la mémoire, il laisse sa femme et sombre dans Paris.

Nanoucha van Moerkerkenland (« le pays des églises murées » en néerlandais), a collaboré avec des journalistes d’investigation, des procureurs et des psychiatres pour dresser les facteurs du passage à l’acte et interroger le mal. Celui qu’on subit et qu’on reproduit sur autrui.

Amour Mineur, publié en juillet 2022 chez Metropolis.