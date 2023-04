Le Cygne de Popper

Ho génial ! Un nouveau Philonimo !!! Philonimo est une collection d'albums jeunesse écrits par Alice Brière-Haquet et dont chaque volume est illustré par un.e auteur.ice différent.e.

Avec ces petits albums, l'autrice concentre en quelques pages des concepts philosophiques forgés par les grands penseurs qui ont participé à développer notre rapport au monde : Épictète, Diogène, Heidegger ou encore Kant (pour ne citer qu'eux).

Pour expliquer aux plus jeunes des idées qui peuvent parfois sembler un peu complexes, Alice Brière-Haquet emprunte la voie de la métaphore animalière, et d'un seul coup, tout paraît limpide. Son écriture, toute en élégance et sobriété, développe avec simplicité et pédagogie certains concepts de ces grands philosophes. Usant de mots choisis dont la précision évite n'infantilisation, elle ouvre l'esprit à la vie et stimule la réflexion.

Miroirs de cette clarté, les illustrateur.ices réalisent des images dont le minimalisme les place dans une dimension spirituelle sans tomber dans le symbolisme : douceur et didactisme demeurent les maîtres-mots de ces précis de philosophie.

Chaque album de la collection Philonimo touche juste, autant dans le verbe que dans les images qui le traversent. Ils donnent à penser, à discuter, à s’amuser mais surtout à considérer la philosophie non pas comme une discipline ennuyeuse, plutôt comme un territoire spirituel inventif, généreux et plein de vie.

Ps: je remets le lien de l'enregistrement d'un chouette moment passé avec Raphaëlle Enjary, éditrice avec 3oeil de la collection dont nous avions justement discuté.