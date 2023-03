Escobar. Une éducation criminelle

Récit de Juan Escobar, fils de Pablo Escobar à l’origine du plus vaste empire de la drogue du siècle dernier.

À travers ses yeux d’enfant (une dizaine d’années), il nous raconte une partie de sa jeunesse « entourée de luxe et d’extravagance », et toujours accompagnée de « tueurs à gages néfastes, grotesques et violents », ses seuls amis.

Le ton extrêmement léger de l'histoire met en avant l’humanité de ces tueurs à gages-nourrices. On ne voit plus un gang, mais une famille (un peu barré bien sûr…)