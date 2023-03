Tu mérites un pays

#PrixFrontieres23 – Layla est en France depuis 5 ans. Cinq ans qu’elle a fui son pays, les bombes et la peur. Cinq ans qu’elle vit une vie difficile et qu’elle arpente un chemin rude. Cinq ans qu’elle attend sa naturalisation. Et finalement, la voilà ! N’est-elle pas censée être la femme la plus heureuse du monde maintenant qu’elle a ce qu’elle attendait ?

Layla nous parle de la France. La France qu’elle voit, qu’elle comprend, qu’elle ressent et qu’elle espère. Elle nous fait part de ses rêves, de ses attentes, de ses questionnements.

Mais Layla se questionne également sur la France qui lui demande de renoncer à tout ce qu’elle a et tout ce qu’elle est pour être « digne » de porter cette nouvelle nationalité : elle sera française. Elle le sera tant qu’elle fait ce qu’on attend d’elle, qu’elle se plie aux règles, qu’elle rentre dans le moule.

Layla n’est plus sûre d’être la femme la plus heureuse de monde.