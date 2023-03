The Nice House on the Lake Tome 1

Houlàlà, celui-ci je l'ai aimé très très fort ! Premier volet d'un diptyque fantastique, dans tous les sens du terme !

Ce titre porte le label Comics mais si vous pensez être hermétique au genre ne vous y trompez pas, Urban l'a édité en grand format, le démocratisant à tous types de lecteurs, avec un dessin souvent incroyable, un récit extrêmement original et addictif, et des cumuls d'idées ingénieuses pour exploiter de la façon la plus complète ce que ce format de lecture permet ! C'est en fait juste génial !

Et, cerise sur le gâteau, ce beau livre de plus de 180 pages est à seulement (ça aussi c'est fantastique) 15 € !!!

Et toi, tu la vois comment la fin du monde ?