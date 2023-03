Les finalistes du Prix ​​international de la fiction arabe révélés

Voici les finalistes communiquées par le président du jury, Mohammed Achaari du Maroc, accompagné de ses collègues jurés : la romancière et universitaire égyptienne, Reem Bassiouney ; la romancière, chercheuse et journaliste algérienne, Fadhila El Farouk ; le professeur d’université et traducteur suédois, Tetz Rooke ; l’écrivaine et universitaire omanaise, Aziza al-Ta’i.

Chacun des six auteurs sélectionnés reçoit 10.000 $, et le lauréat 50.000 $ supplémentaires.

Les finalistes du Prix international de la fiction arabe 2023:

Fatima Abdulhamid, The Highest Part of the Horizon (La partie la plus élevée de l’horizon), Arabie Saoudite, Masciliana – UAE

Al-Sadiq Haj Ahmed, Drought (Sécheresse), Algérie, Dar Dwaya

Zahran Alqasmi, The Exile of the Water Diviner (L’exil du devin d’eau), Oman, Rashm

Najwa Binshatwan, Concerto Qurina Eduardo, Libye, Takween – Irak

Azhar Jirjis, The Stone of Happiness (La pierre du bonheur), Irak, Dar Al-Rafidain – Liban

Miral al-Tahawy, Days of the Shining Sun (Jours du Soleil brillant), Egypte, Dar al-Ain.

La récompense est actuellement parrainée par le Centre de la langue arabe d’Abu Dhabi, présidé par le Dr Ali Bin Tamim, du Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi. Mais aussi la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi.

Au nom du jury, le président Mohammed Achaari a déclaré : « La pierre du bonheur d'Azhar Jirjis met en lumière la façon dont les enfants et les faibles portent le fardeau de la désintégration de la société après une guerre, et ses luttes sectaires. L’Exil du devin d’eau de Zahran Alqasmi se concentre sur l’eau et sa symbolique dans la mémoire collective. »

Il continue : « Jours du Soleil brillant de Miral al-Tahawy explore les migrations et les bouleversements, à travers des personnes coincées entre les difficultés de leurs lieux d’origine et la violence de leurs lieux d’exil. Concerto Qurina Eduardo de Najwa Binshatwan est un portrait intime de la lutte humaine face à l’injustice et au despotisme politique, où l’enfer du présent ne semble qu’annoncer un futur infernal.

La partie la plus élevée des cieux de Fatima Abdulhamid retrace les terreurs de la mort et de l’amour, et leurs intersections constantes. Enfin, Sécheresse de Al-Sadiq Haj Ahmed nous transporte dans le monde du Sahara, entre le sud algérien et le nord du Mali, où sécheresse, famine et tribalisme reflètent la nature brutale et fragile du désert. »

Il conclut : « Les jurés estiment qu’à travers cette multiplicité de voix et d’idiomes, avec des styles, des structures et des formes narratives contrastés, le large éventail que constituent ces histoires offre un instantané du roman arabe contemporain. »

Najwa Binshatwan a été sélectionnée en 2017 pour The Slave Yards, et Miral al-Tahawy a été finaliste en 2011 pour Brooklyn Heights. Azher Jirjis a été sélectionné en 2020 pour Sleeping in the Cherry Field.

De son côté, le président du conseil d’administration du Centre de la langue arabe d’Abu Dhabi, Yasir Suleiman, a déclaré : « Les romans sélectionnés explorent les thèmes de la marginalité, de l’aliénation et de la dispersion dans les sociétés arabes, à partir de différents points de vue, les mêlant à la nostalgie du passé dans certains cas, et à la brutalité d’un échec politique dans d’autres. »

Et d’ajouter : « L’émergence de nouvelles voix et une forte mixité des genres sont des caractéristiques frappantes de cette liste. »

C’est le Lybien, Mohamed Alnaas, qui a remporté l'édition 2022, pour son texte, Du pain sur la table de l’oncle Milad.

Crédits photo : Les auteurs sélectionnés pour le Prix international de la fiction arabe 2023 sont, en haut à partir de la gauche, Fatima Abdulhamid, Al-Sadiq Haj Ahmed et Zahran Alqasmi. Au rang inférieur, de gauche à droite, Najwa Binshatwan, Azhar Jirjis et Miral al-Tahawy