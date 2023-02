5 livres sélectionnés pour la première du prix Jean Blot

Imaginé par Sandrine Babu, libraire, et Guillaume Perilhou, ancien journaliste littéraire, le Prix de l'Instant a pour vocation de récompenser, au printemps, un roman francophone paru dans l’année et passé trop inaperçu. ​Tous deux avaient à coeur de faire vivre ces livres trop vite repartis, et inconnus de lecteurs.