Il suffit de traverser la rue. Petite saga des années 2010

« J’ai une furieuse envie de ne plus jamais être compétitif. D’être le plus lent possible. D’être inefficace et de regarder les mouches voler. »

2010 : Aurélien Babel, rédacteur chez « Mondonews » depuis des années est frappé de plein fouet par les crises du capitalisme.

Rachat, pression budgétaire, brutalité managériale, entrée en Bourse, délocalisation en Inde et en Roumanie… Bien rémunéré, bénéficiant d’une ancienneté certaine il décide quand même de quitter sa boîte.

A l’aube de sa soixantaine il souhaite se concentrer sur son travail poétique amateur.

Histoire d’un renoncement. Pas de grève, mais des aspirations individualistes et l’horizon lointain de la retraite. Tableau d’une classe moyenne supérieure en proie à l’offensive néolibérale.