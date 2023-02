Jumelle Tome 1 : Inséparables

Troisième volet autobiographique de Florence Dupré La Tour, après Cruelle puis Pucelle. Découvrir la gémellité vue de l’intérieur de la tête d’une authentique jumelle, dans ses souvenirs d’enfance, sans concession.

Un témoignage d’une sincérité désarmante, parfois acide, grinçant, et qui n’oublie pas de nous emporter en lecture avec beaucoup de plaisir ! Entre fascination, empathie, découverte, ce nouveau diptyque à la fois complète les précédents titres déjà parus tout en ayant une lecture parfaitement autonome.

Le dessin très expressif vient accompagner l’ensemble, à la fois rendant les passages dramatiques plus abordables mais aussi permettant de réussir régulièrement à sourire ! Encore une réussite.

Le résumé de l’éditeur : « Florence Dupré la Tour raconte la grande histoire d'amour de son enfance : celle qu'elle a vécu avec sa jumelle. Avec son lot de bonheur pur, de souffrance, et de questions relatives à toute relation passionnelle. Comment trouver sa place dans un couple ? dans la société ? Quelle est notre part de féminin/masculin ? Après "Cruelle "et "Pucelle" (tomes 1 et 2), Florence Dupré la Tour continue d'explorer sans concession son enfance dont voici le troisième opus, en deux parties. »

Par Vincent de BDFugue.