Leta Semadeni reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2023

Sept autrices et auteurs reçoivent une distinction pour un ouvrage paru au cours de l’année littéraire écoulée. La remise des prix aura lieu le vendredi 19 mai dans le cadre des Journées littéraires de Soleure, avec la participation du Président du Conseil national Martin Candinas.

À propos de Leta Semadeni

Née en 1944 à Scuol, en Engadine, elle a étudié la germanistique à l’Université de Zurich. L'auteure a ensuite travaillé en tant qu’enseignante et séjourné dans le cadre de son activité littéraire en Equateur, à Paris, à Berlin et à New York. Depuis 2005, elle vit à Lavin/GR.

Poésie, prose courte, romans et livres pour enfants, Leta Semadeni a écrit presque toute son œuvre aussi bien en romanche qu’en allemand. Dans son approche, elle ne transpose pas simplement un texte dans l’autre langue mais le réécrit véritablement en jouant avec le style propre à chacune des langues.

Traduite en français, italien, espagnol, tchèque, anglais et russe, Leta Semadeni séduit un large public. Elle a remporté en 2011 le Prix Schiller pour le recueil de poésie In mia vita da vuolp/In meinem Leben als Fuchs, le Prix suisse de littérature en 2016 pour son roman Tamangur et le Prix Josef Guggenmos en 2020 pour ses livres pour enfants.

Son dernier livre, Amur, grosser Fluss, a été publié aux éditions Atlantis en 2022, et la même année elle a déposé ses archives aux Archives littéraires suisses à Berne.

Prix spécial de médiation 2023 pour le projet « Roman d’école »

Il récompense un projet initié en 2005 par le fondateur de la Zürcher Literaturhaus Richard Reich et la gestionnaire culturelle Gerda Wurzenberger : faire accompagner des élèves de 13 à 15 ans par un écrivain chevronné pour écrire un roman en commun. Il est est ensuite édité puis lu en public lors d’une manifestation extrascolaire.

Cette approche novatrice et originale permet de redonner confiance à des adolescents ayant des difficultés avec la lecture ou l’écriture. Après le succès connu en Suisse alémanique, le projet a été repris en Suisse romande en 2009 et il a été lancé en 2017 au Tessin et dans les Grisons.

Aujourd’hui, près de 200 « romans d’école » peuvent être découverts et commandés sur le site.

Prix suisses de littérature 2023

A côté du Grand Prix suisse de littérature et du Prix spécial de médiation, le Jury fédéral de la littérature a également désigné les lauréates et lauréats des Prix suisses de littérature pour les ouvrages suivants, parus en 2022 :

- Verso la ruggine, Prisca Agustoni (Interlinea)

- be cun rispli, Jachen Andry (editionmevinapuorger)

- Galel, Fanny Desarzens (Slatkine)

- Lettre à mon dictateur, Eugène (Slatkine)

-POMMFRITZ aus der Hölle, Lioba Happel (pudelundpinscher)

- Starkes Ding, Lika Nüssli (Moderne)

- L’épouse, Anne-Sophie Subilia (Zoé)

L’OFC remet chaque année les Prix suisses de littérature. Le Grand Prix suisse de littérature distingue une autrice ou un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Une année sur deux, est remis en alternance un Prix spécial de médiation et un Prix spécial de traduction.

A côté de ces distinctions, dotées de 40.000 francs, des prix sont remis sur concours à des ouvrages parus au cours de l’année littéraire écoulée, pour une valeur de 25.000 francs.

Des entretiens diffusés mensuellement sous formes de podcasts permettront de découvrir les lauréates et lauréats des Prix suisses de littérature dès le 16 février. En outre leur travail sera présenté pendant les Journées littéraires de Soleure.

Crédits photo : Leta Semadeni - Youtube

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones