Une ville et ses fumées. Penser et représenter la pollution de l'air au Creusot (1836-1939)

Pendant plus d’un siècle (1836-1939) la ville industrielle du Creusot (Saône-Et-Loire) est sous la coupe de la famille Schneider connue pour son paternalisme.

Cette dernière détient les usines Schneider qui produisent de l’acier, du matériel mécanique et électrique, armements…

Les usines rejettent des fumées et des gaz qui font de ce centre ouvrier l’un des lieux les plus insalubres et pollués d’Europe.

Entre silence de la part des habitants et réactions des observateurs extérieurs, cet ouvrage revient sur les représentations de cette ville et son identité urbaine.

Étude rédigée par Romain Mainieri qui a reçu le prix « jeune chercheur » de l’Académie François Bourdon.