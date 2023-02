Plongée dans l'univers

Un joli tome relié issu d’une véritable collaboration entre de grands scientifiques et chercheurs internationaix avec les deux auteurs de renom.

Stephen et Lucy Hawking sont de retour après Georges et les secrets de l’univers pour répondre à toutes les questions sur le voyage à travers le temps l’espace et les sciences.

Père et fille ont interrogé les plus grands pour constituer cette petite encyclopédie accompagnée d’illustration en noir et blanc ainsi que d’un cahier de photos en couleurs.

À dévorer d’une traite ou à déguster un article à la fois pour mieux comprendre et décoder les secrets de notre univers.