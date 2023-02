Les culs-reptiles, Prix Jean Cormier 2023

Jennifer Cormier, présidente du jury et fille de Jean Cormier, Maitena Biraben, journaliste et productrice, Yves Camdeborde, chef cuisinier, Mohamed Mbougar-Sarr, prix Goncourt 2021, Cécile Grès, journaliste de sport, et Michel Rousseau, champion de natation, ont désigné le livre de Mahamat-Saleh Haroun lauréat de la première édition de la récompense.

Le jury a été touché par la manière dont ce roman, satire piquante d’un pays africain jamais nommé, montre comment le sport permet parfois de mettre en miroir l’épopée d’un destin individuel et l’opportunisme comique d’un État corrompu. En mettant en fiction l’histoire réelle d’Éric Moussambani, ce nageur équatoguinéen dont les images, celles du « nageur le plus lent de l’histoire » ont marqué les jeux Olympiques de Sydney en 2000, Mahamat-Saleh Haroun, avec humour et générosité, donne par la fiction une interprétation héroïque et tendre de l’aventure d’un antihéros moderne. – Le jury du Prix Jean Cormier

Décerné pour la première fois le jeudi 26 janvier à Paris, au restaurant l’Avant-comptoir du marché, le prix est né de la volonté de divers acteurs d’apporter leur pierre à la construction d’une reconnaissance plus large, plus populaire et plus légitime de la littérature sportive.

Le Prix Jean-Cormier est issu de la rencontre du collectif Échanges en Tribunes, organisateur de grandes conférences et débats sur le sport et du Magazine Caviar, un mook trimestriel sur les liens entre football, culture et société. Deux entités qui ont à cœur de construire une reconnaissance plus large, plus accessible et plus forte de la culture sportive et d’un sport de culture.

Le prix rend hommage au « [j]ournaliste, écrivain et bon vivant, [qui] était de ceux qui construisent des passerelles et qui dénichent ce qui nous unit dans la diversité ».

