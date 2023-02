Ana Penyas @ana_penyas vient de recevoir le prix l'Eco-Fauve au festival d'Angoulême pour son album Sous le soleil, paru chez Actes Sud-l'An 2.

Je m'en réjouis car c'est un très bel album, qui dépeint l'essort agressif et dévastateur de l'industrie touristique sur les côtes espagnoles (ici, aux alentours de Valence) entre 1969 et 2019.

L'autrice y retrace le parcours d'une famille déracinée, actrice, témoin et victime des changements abruptes liés aux politiques publiques et sociétés privées qui s'accaparent et ruinent des territoires. S'en suit un ethos nouveau qui se nourrit des habitants pour finalement les digérer puis les rejeter, loin des espaces où résonne encore faiblement l'écho de leur vie.

Les dessins aux crayons de couleurs sont très expressifs, un peu bruts, ponctués de portions de photographies plus ou moins discrètes qui confèrent aux images une douce mélancolie. Le drame n'est donc pas accentué par des images emphatiques et pathétiques, mais au contraire se place à taille humaine, au cœur de cette famille ordinaire où la chaleur du foyer prime par dessus tout.

Un grand bravo à l'autrice pour cette œuvre saisissante, et au jury pour ce choix audacieux et tellement pertinent qui permet de donner un coup de projecteur à un album qui le mérite tant.