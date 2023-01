Otoshiyori, trésors japonais

Au cours de ces voyages au Japon, Isabelle Boinot fut sensible aux personnes âgées, les Otoshiyori, qui continuent malgré les années de travailler et de se rendre dans leurs lieux habituels. Elle les observe alors, s’abreuve de leur distance, de leur sagesse et de leur beauté et les dessine au milieu de leur environnement.

Elle déploie alors un répertoire de formes, des pâtisseries aux cafés traditionnels, choses vues et retranscrites avec affection et une pointe de mélancolie.

En plus de nous faire voyager à la rencontre de ces belles personnes, Isabelle Boinot interroge aussi le Japon et nos sociétés occidentales : en effet, livrant un travail presque ethnographique, elle raconte la vie et la vision d’un groupe humain souvent invisibilisé, les vieux.

La douceur du témoignage met à jour avec subtilité des conditions de vie difficiles où, par exemple, certains se voient dans l’obligation de continuer à travailler jusqu’à 70 ans.

Otoshiyori, sous-titré « Trésors japonais », est une ode à la vieillesse pleine de tendresse et soutenue par des images fines et délicates. Un beau moment de lecture !