Je crois que mon fils est gay Tome 2

Cette série est un gros coup de coeur : que de la bonne humeur, du mignon et du positif. De l'inclusivité qui fait chaud au cœur et de la gentillesse universelle.

On suit une mère au foyer japonaise qui se rend compte que son fils lycéen est gay... Elle s'amuse de tous les petits indices qu'il laisse par accident, essaie de lui montrer que son coming out serait accepté, et espère qu'il arrivera à conclure avec son crush...

L'auteur est lui-même gay et il explique dans la postface qu'il dessine le cadre idéal dans lequel il aurait voulu évoluer quand il était ado ! Suite au succès de la série, il a lui-même fait son coming out à sa mère.