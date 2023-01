Comme bon nombre de dessinateurs, Pierre Wazem sillonne les festivals à la rencontre de son public et des amis qu'il retrouve régulièrement. Il consigne en strips les anecdotes qui ponctuent ces séjours aussi étonnants que caractéristiques du milieu de la bande dessinée.



À travers ce livre, Wazem dépeint avec humour les coulisses de ce genre d'événement et montre qu'au delà de la sacro-sainte dédicace s'organise toute une vie faite de fondues (en suisse, le pluriel a toute son importance), de camaraderie, de discussions d'auteurs autour de leur pratique, d'étranges rencontres avec de singuliers lecteurs ou encore de belles découvertes urbaines et humaines.

En coulisse réjouira les aficionados tout autant que les lecteurs n'ayant pas encore pratiqué le sport extrême de la dédicace en festival.