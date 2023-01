Prix littéraire Québec-France 2023 : la préselection de onze romans dévoilée

Le jury de présélection choisira au printemps 2023 trois finalistes parmi la liste des onze titres. La sélection finale du lauréat(e) appartient aux comités de lecture des Associations du Réseau Québec-France/francophonie, qui réunissent environ 100 passionnés de littérature à travers le Québec.

Voici les onze oeuvres présélectionnées :

Ibrahim Qashoush, Maxime Actis (L’Ogre)

L’arbre de colère, Guillaume Aubin (La Contre-Allée)

Vivantes, Françoise Colley (Mialet-Barrault)

Il y aurait la petite histoire, Elsa Jonquet-Kornberg (Inculte)

Partout le feu, Hélène Laurain (Verdier)

Une mère éphémère, Emma Marsantes (Verdier)

L’effet Titanic, Lili Nyssen (Les Avrils)

Tenir sa langue, Polina Panassenko (L’Olivier)

Berline, Céline Righi (Le sonneur)

Les maisons vides, Laurine Thizy (L’Olivier)

Le domaine des douves, Benjamin Planchon (Mialet-Barrault)

Le lauréat(e) est dévoilé au Québec en avril de chaque année. Il reçoit alors le certificat du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais accompagné d’une bourse de 2000 $ et fait une tournée de promotion dans différentes régions du Québec.

En 2022, le prix avait été attribué à Salomé Berlemont-Gilles pour son roman Le premier qui tombera paru aux Éditions Grasset.

Ce prix se réalise grâce au soutien financier du Consulat général de France à Québec, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, des Associations Québec-France et de divers partenaires.

Fondé le 7 décembre 1971, le Réseau Québec-France/francophonie est un organisme autonome et non partisan. Sa mission consiste essentiellement à développer et maintenir une relation franco-québécoise directe et privilégiée. Le Réseau et la Fédération comptent près de 4000 membres au Québec et en France.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020