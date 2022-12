Deux lauréats pour le premier Prix du Meilleur Ouvrage sur la Transparence et l’Éthique

Le jury, présidé par Thomas Legrand et composé de trois membres de l’Observatoire et de trois membres de Transparency France, a choisi de récompenser les auteurs de deux ouvrages lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville de Paris, le 1er décembre 2022.

Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre reçoivent la récompense pour Les Infiltrés, publié par Allary Éditions.

Le résumé de l'éditeur pour Les Infiltrés :

Depuis vingt ans, les consultants se sont installés au coeur de l'Etat. Gestion de la pandémie, stratégie militaire, numérisation de nos services publics... : les cabinets de conseil, pour la plupart anglo-saxons, sont à la manoeuvre dans tous les ministères. L'Etat a payé pour se dissoudre. Ce livre relate ce suicide assisté. C'est l'histoire d'un putsch progressif, presque rampant, sans effusion de sang mais qui, de l'intérieur, a changé la France.

Depuis vingt ans, les consultants se sont installés au coeur de l'Etat. Gestion de la pandémie, stratégie militaire, numérisation de nos services publics... : les cabinets de conseil, pour la plupart anglo-saxons, sont à la manoeuvre dans tous les ministères. On les retrouve même au coeur de nos services de renseignement. L'histoire de cette infiltration n'a jamais été racontée. Et cette prise de pouvoir encore moins démocratiquement approuvée.

Les choses se sont faites par acceptations ou résignations successives. Il ne s'agit en rien d'une conspiration. L'Etat a été parfaitement consentant. Il a payé pour se dissoudre. Et dépense chaque année toujours plus pour s'effacer. Ce livre relate ce suicide assisté.

Nicolas Forissier, avec Raphaël Ruffier-Fossoul, remportent également le prix pour L'ennemi intérieur, publié par Fayard.

Le résumé de l'éditeur pour L'ennemi intérieur :

J'ai 23 ans et je vais mourir. Nous sommes en 1992. La science ne se trompe jamais. Je suis atteint d'une maladie incurable. Je ne devais donc pas devenir, trente ans plus tard, l'homme qui allait faire exploser le schéma bancaire mondial. Cet auditeur inconnu, courtisé par les services secrets, qui finirait par coûter 1,8 milliard d'euros à UBS, le géant mondial de la gestion de fortune. Mais la médecine m'a accordé un répit. Pour, enfin, vous raconter mon histoire. Celle d'un lanceur d'alerte, pour qui le plus dur commence quand tout s'arrête : le départ de l'entreprise est une libération trompeuse. Je compte bien vivre le plus longtemps possible...

Pour Patrick Lefas, président de Transparency international France, « En choisissant de récompenser deux ouvrages et non un seul, nous avons renoncé à choisir entre deux types d’acteurs indispensables à la lutte contre la corruption : les journalistes d’investigation et les lanceurs d’alerte. Tous, à leur manière, se trouvent confrontés à la nécessité d’extirper l’information au cercle restreint du pouvoir pour la porter à la connaissance du plus grand nombre, de documenter une pratique de dévoiement de l’intérêt général à des fins privées. »

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones