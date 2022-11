Paris : 5 premiers romans de la rentrée choisis par les lecteurs des bibliothèques

PrixAutomne22 – Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, créé et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, sous le haut patronage de l’Académie Goncourt, se sont déroulées ce lundi 21 novembre dans six villes de France : Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes.