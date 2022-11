Livre d'art : le Fonds Hélène et Édouard Leclerc reçoit un prix littéraire

« C’est la première fois depuis la création du prix qu’un ouvrage monographique consacré à un artiste en est le lauréat. Cela démontre à la fois, la popularité d’Ernest Pignon-Ernest considéré comme l’initiateur du street art et la qualité des ouvrages qui sont publiés par le FHEL et designés par Yannick Le Cam », souligne Pascale Le Thorel, Présidente du groupe Art et beaux livres du SNE et de l’Association pour le rayonnement du beau livre.

Le résumé du livre par son éditeur :

Ernest Pignon-Ernest, artiste incontournable de la scène française et internationale se livre sur son parcours et son processus de création dans cet ouvrage édité par le FHEL à l’occasion de sa grande rétrospective à Landerneau. Pionnier de l’art urbain, il dévoile 50 ans d’interventions dans l’espace public à travers ses installations, dessins et son œuvre de photographe. De Nice à Naples, Alger, Grenoble ou Soweto, il investit les murs du monde entier et colle ses dessins, figures poétiques et engagées, faisant de la ville son atelier et le théâtre des combats qu’il dépeint.

À ce témoignage, viennent s’ajouter les éclairages de Jean de Loisy : éléments biographiques, historiques, analyses d’œuvres ou extraits des textes qui habitent l’œuvre de l’artiste.

« J’aime le livre d’art » est un événement initié par le groupe Art et beaux livres du SNE et l’Association pour le rayonnement du beau livre qui réunit éditeurs, libraires et auteurs.