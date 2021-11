Les Matriarches, de Nadia Ferroukhi, Prix des Libraires « J’aime le livre d’art »

Avec une participation record de plus de 400 librairies et de 30 éditeurs, le prix « J’aime le livre d’art » récompense le livre évènement des éditions Albin Michel, Les Matriarches.

Le résumé de l'éditeur pour Les Matriarches :

« Savoir que des sociétés de femmes existent et les découvrir constitue en soi une forme d'espoir ». Laure Adler Dans nos sociétés dites modernes, l'égalité des sexes est loin d'être acquise. L'image des femmes reste encore trop souvent associée au sexe faible. Pourtant, dans certains endroits du monde, il en va autrement. Pendant dix ans, je suis allée à la rencontre de femmes qui structurent la vie économique et sociale de leur communauté, tout en assurant la transmission de la lignée, du nom, du patrimoine et de la culture. Ce livre est une invitation à entrer dans ces dernières sociétés de femmes : un voyage à la rencontre de dix communautés aux quatre coins du monde, de la Bretagne à la Chine, ou encore des Comores au Mexique. Si chacune possède ses rituels imprégnés de l'histoire de son pays, elles ont un point commun : les femmes, les mères en sont le centre. Elles sont considérées comme les égales des hommes même si elles ne détiennent pas le pouvoir politique. Elles ne sont donc pas à la tête... mais au centre. Nadia Ferroukhi

« On sent un véritable engouement pour le livre d’art cette année. Les éditeurs et les libraires n’ont jamais été aussi réactifs », précise Pascale Le Thorel, présidente du groupe Art et Beau Livre et de l’association pour le rayonnement du beau livre.

L’association pour le rayonnement du beau livre, émanation du groupe Art et Beau Livre du Syndicat National de l’édition, a été créé en 2020. Elle assure l’organisation et les évènements du groupe, notamment l’opération J’aime le livre d’art. Présidée par Pascale Le Thorel (directrice des éditions des Beaux-Arts de Paris et présidente du groupe Art et beau livre au SNE), le bureau se compose de Nicolas de Cointet (Albin Michel), Christophe Stoop (BnF) et Matthieu Flory (Norma éditions).

L'année dernière, le Prix des Libraires « J’aime le livre d’art » avait récompensé Une Histoire Mondiale des Femmes photographes, une étude dirigée par Luce Lebart et Marie Robert et publiée par les éditions Textuel.

