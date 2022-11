Nous avons plus que jamais besoin de poésie

Le prix Strega est le prix littéraire le plus prestigieux d'Italie. Il a été créé en 1946 par Maria et Goffredo Bellonci et Guido Alberti, propriétaire de la société du liqueur Strega, dont il tire son nom.

Le Prix est une institution assez dynamique : en 2014 deux autres récompenses ont été créés, le Premio Strega Giovani et le Premio Strega Europeo. Le premier a été fondé dans le but de diffuser la littérature auprès des adolescents ; la dernière édition a sacré Veronica Raimo pour Niente di Vero (Einaudi).

Le deuxième a été remporté en 2022 par Amélie Nothomb, avec le roman Premier Sang (Voland, publié en France par Albin Michel), et Mikhail Shishkin, avec le roman Punto di fuga (21lettere). Il y a enfin le Premio Strega Ragazzi e Ragazze, qui a été créé soixante-dix ans après la création du Premio Strega : son objectif est de récompenser les livres pour enfants et pour jeunes.

Nouvel engouement pour la poésie ?

Depuis cette année, un nouveau prix est venu s'ajouter à cette constellation de récompenses : le Premio Strega Poesia, promu comme les autres par la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci et Strega Alberti Benevento en collaboration avec BPER Banca et avec le soutien de la Regione Lazio Direzione Cultura. Il a été présenté à Rome le 26 octobre 2022 : l'objectif est de valoriser la poésie, un genre littéraire qui touche de plus en plus les jeunes et qui s'est répandu ces dernières années, également au niveau de la production éditoriale. En effet, le rapport de l'AIE (Associazione italiana editori) sur l'état de l'édition 2022 indique une croissance d'environ 20 % du nombre de titres de poésie publiés.

Comme l'a déclaré la poétesse Mariangela Gualtieri, « il y a une grande soif de poésie » aujourd’hui . Comme le rappelle le communiqué de presse du Prix, cette attention vers ce genre littéraire est visible grâce à plusieurs facteurs : « certains recueils récents sont devenus de long sellers ; les lectures et performances de slam de poésie se multiplient ; des collections dédiées à la poésie naissent et se renouvellent (…). Enfin, les réseaux sociaux sont devenus un vaste terrain de partage qui génère des succès littéraires, suivis même par le plus jeune public ».

« L'objectif de la Fondation Bellonci est la valorisation de la littérature contemporaine », a déclaré Giovanni Solimine, président de l'organisation. Il ajoute : « nous abordons aujourd'hui avec respect une autre forme de production littéraire, peut-être la plus élevée, avec la conviction qu'il y a beaucoup à faire pour promouvoir la poésie. »

“Nous avons plus que jamais besoin de poésie”

Il sera attribué chaque année à un livre de poésie écrit en langue italienne, publié dans sa première édition entre le 1er mars de l'année précédente et le 28 février de l'année en cours (pour cette première année, le délai est de janvier 2022-février 2023). Un comité scientifique - composé par écrivains et critiques littéraires : Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa et Gian Mario Villalta - sera chargé de sélectionner les cinq œuvres finalistes (la cinquina en italien), qui seront annoncées en mai, tandis qu'un grand jury d’experts du secteur déterminera l'œuvre gagnante en octobre.

La finale du Premio Strega Poesia se déroulera dans le parc archéologique du Colisée. Le lauréat se verra attribuer un prix de 5000 euros (identique à celui du Premio Strega classique).

Preuve de l'intérêt du public et surtout des éditeurs pour la poésie, une nouvelle maison d'édition spécialisée dans ce genre littéraire a été annoncée le 24 octobre. Fondée par l'écrivain Andrea Molesini, elle se nomme Molesini Editore Venezia.

Le logo de cette structure est issu du latin et en particulier de Marcus Vitruvius Pollio : Utilitas (utilité), Firmitas (solidité), Venustas (beauté). Voici les intentions du fondateur : « Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de poésie. Je crois qu'en proposant des livres de grande qualité (…) le marché donnera une réponse positive. »

Crédits photo : Premio Strega