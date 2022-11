Claire Castillon reçoit le Prix Vendredi 2022 pour Les longueurs

Le jury du Prix Vendredi est composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire), Nathalie Riché (critique littéraire) et Sylvain Pattieu (lauréat du Prix Vendredi 2021).

Le résumé de l'éditeur pour Les longueurs :

« Tu es fermée comme une outre, me dit maman. Toute floue, Lili. Et puis fuyante. Il se passe quelque chose, dis-moi. On t'a fait un sale coup ? Je peux t'aider ? Je te dépose au collège ? » Outre noire. Peinture. Soulages. Cours d'art plastique avec Mme Peynat en salle 2B. Concentre-toi, Lili. Trouve la solution. Il y a toujours une voie de réchappe. Les mamans savent, à peu près. D'instinct, elles devinent. À peu près. La mienne sait que dans sa fille quelque chose ne marche plus.

Deux mentions ont été attribuées à On a supermarché sur la Lune, de Sébastien Joanniez (La joie de lire) et Et le ciel se voila de fureur, de Taï-Marc le Thanh (L’école des loisirs).

Le Prix Vendredi récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné par un jury composé de professionnels. Il est doté d’un montant de 2000 € grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste. Le Prix Vendredi bénéficie également du soutien de la SOFIA et est organisé en partenariat avec Je Bouquine et l’Association Lecture Jeunesse.

Premier prix national de littérature adolescente, le Prix Vendredi a été créé en 2016 pour valoriser le dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse contemporaine.

En 2021, le Prix Vendredi avait récompensé Sylvain Pattieu pour Amour chrome, publié par L'école des loisirs.

