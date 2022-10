César Morgiewicz reçoit le Prix du Titre pour Mon pauvre lapin

L'Hôtel de Paris Saint-Tropez, dans la cité côtière, avait annoncé la création de ce nouveau prix littéraire en août dernier. L'idée était de saluer un titre, mais surtout « l'unité d'une œuvre ».

Celle de César Morgiewicz, dont il s'agit du premier roman, commence donc sous les meilleurs auspices, avec une récompense pour son livre Mon pauvre lapin (Gallimard).

Le résumé de l'éditeur pour Mon pauvre lapin :

« Heureusement il y avait aussi ma mère et mes tantes pour me sortir de ma grotte. Toute la semaine ma mère faisait du lobbying pour que je vienne chez elle le samedi soir. J'attendais un peu, peut-être par magie j'allais avoir quelque chose d'autre à faire. Mais finalement, comme c'était soit ça soit passer la soirée seul avec ma boîte de sardines, j'acceptais. Quand j'arrivais à Montreuil j'étais le messie, ma mère et ma petite sœur me couraient dans les bras en poussant des cris.

“Est-ce que tu veux un verre de lait d'avoine pour l'apéro ? ” On se mettait dans le salon. Elles s'asseyaient toutes les deux sur le canapé en face de moi et elles me regardaient avec un sourire béat, sans rien dire. “Allez raconte, raconte nous des trucs”, s'écriait ma mère ».