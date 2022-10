Floriane Soulas et Daniel Mat, lauréats des Prix des Utopiales

Le Prix Utopiales récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, appartenant au genre des littératures de l’imaginaire. Il est doté de 2000 euros et remis par un jury de lecteurs et lectrices.

La lauréate du Prix Utopiales 2022 est Floriane Soulas pour Les Oubliés de l’Amas, aux éditions Scrineo.

Née en 1989, Floriane Soulas a fait une entrée remarquée dans les littératures de l’Imaginaire avec son premier roman Rouille (Scrineo, 2018 : Pocket, 2019) couronné par le Prix ActuSF de l’Uchronie, le Prix Imaginales des Lycéens et le Prix Chrysalis – European Society of Science-Fiction.

Après des études en école d’ingénieur, elle obtient un doctorat en génie mécanique, mais la littérature qu’elle dévore dès son plus jeune âge la rattrape. De son amour pour les auteurs du XIXe (Zola et Hugo) et les grands maîtres de la science-fiction (Asimov et Orwell) naîtra Rouille, récit steampunk. L’année suivante, elle emmène ses lecteurs dans la fantasy d’un Japon médiéval avec Les Noces de la Renarde (Scrineo, 2019).

Le Prix Utopiales Jeunesse récompense chaque année un roman ou un recueil de nouvelles paru ou traduit en langue française durant la saison littéraire qui précède le festival, appartenant au genre des littératures de l’imaginaire et destiné à un lectorat adolescent. Il est remis par un jury de lecteurs et lectrices âgés de 13 à 16 ans et doté de 2000 euros.

Le lauréat du Prix Utopiales Jeunesse 2022 est Daniel Mat pour Le troisième exode, aux éditions Scrineo.

Né en 1982 en Suisse, Daniel Mat passe sa vie à lire des livres, regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, jusqu’à ce que sa tête soit tellement pleine d’idées qu’il se retrouve obligé d’écrire des histoires pour les faire sortir.

Son premier roman, Au-delà de la Lumière (2019, Scrineo) posait les bases d’un vaste univers créatif dans lequel se déroulent la plupart de ses récits. Avec Le Troisième Exode (2021, Scrineo), il invite ses lectrices et lecteurs à franchir un pas de plus dans son imaginaire où se mêlent visions du futur et nostalgie d’un temps qui n’a jamais existé.

