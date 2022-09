Le Prix UNICEF de littérature jeunesse accessible à tous grâce à l’audiodescription

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser les enfants à leurs droits par le biais de la lecture et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF.

Cette édition se joue sur « Un air de famille », puisque les livres sélectionnés permettent d’aborder le rôle de la famille dans le développement et le bien-être de l’enfant ainsi que dans la protection de ses droits. Les différents ouvrages évoquent tour à tour la question des familles face à l’éducation et la transmission, la place de l’enfant et de ses opinions au sein de la famille, la protection de l’enfant contre toutes formes de violence et de discrimination ou encore la diversité des modèles familiaux.

Pour élire les livres lauréats, les jeunes lecteurs et auditeurs ont jusqu’au 30 avril 2023 pour voter en famille, dans leurs écoles, bibliothèques et centres de loisirs afin de désigner leur livre préféré parmi une sélection d’ouvrages répartis en catégories d'âge (3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans).

« La littérature jeunesse est un excellent vecteur de sensibilisation aux droits de l’enfant. En effet, le détour par la fiction invite les plus jeunes à s’approprier en douceur des thèmes sensibles et proches de leur quotidien, en les aidant en particulier à identifier les situations où les droits ne sont pas respectés. Il est donc essentiel que cette littérature soit accessible à tous, et notamment aux enfants déficients visuels », explique Anaïs Justin, chargée de Formation & Sensibilisation à l’UNICEF France.

Une littérature accessible à tous

Depuis plusieurs années, l’UNICEF France et la Fondation VISIO ont à cœur de travailler ensemble à l’accessibilité des œuvres du Prix pour chaque enfant. La technique de l’audiodescription permet ainsi de s’adresser non seulement aux enfants souffrant d’un handicap visuel, mais aussi aux plus petits n’ayant pas encore appris à lire, ou simplement aux jeunes lecteurs qui aiment qu’on leur raconte des histoires. Afin de concrétiser cette démarche inclusive, l’UNICEF France et la Fondation VISIO – collaborent avec Dune Cherville, audiodescriptrice professionnelle, afin d’adapter les 8 livres des catégories 3-5 ans et 6-8 ans au sein d’une collection de livres audiodécrits intitulée Kalliope.

La technique de l’audiodescription recouvre un enjeu particulièrement important dans la littérature jeunesse où les mots et les illustrations s’imbriquent et se complètent : un texte, rédigé par l’audiodescriptrice, décrit les éléments essentiels des illustrations et images contenues dans les ouvrages. Ce descriptif, enregistré par un comédien, vient compléter la lecture audio du livre.

Grâce à ce dispositif technique, les jeunes enfants aveugles ou malvoyants de 3 à 8 ans ont accès aux livres de leur âge, très riches en images.

Les livres audiodécrits bénéficient également d'un design sonore personnalisé qui permet aux enfants de se plonger complètement dans l’atmosphère des œuvres.

« L’audiodescription est un travail aussi passionnant qu’exigeant qui demande beaucoup de préparation, de temps de rédaction, d’échanges et d’écoute afin d’arriver à un résultat de qualité, adapté aux enfants déficients visuels. Ce dispositif est essentiel pour leur permettre de s’approprier les histoires, de nourrir leur imaginaire et de forger leur propre interprétation mais cette technique séduit également un public plus large, amateur d’histoires joliment contées », raconte Pascale Humbert, directrice de la Fondation VISIO.

Une histoire contée par Sandrine Kiberlain

Cette année, le Prix UNICEF de littérature jeunesse est marrainé par l’actrice Sandrine Kiberlain.

Très engagée pour la cause des enfants, notamment ceux en situation de handicap, l’actrice a choisi de soutenir l’UNICEF France et la Fondation VISIO dans leur démarche d’accessibilité des ouvrages pour les enfants déficients visuels en prêtant sa voix à l’un des livres de la sélection : « Camille veut une nouvelle famille » ; une histoire tendre où un petit personnage d’hérisson explore la diversité des familles d’aujourd’hui, en se questionnant l’existence possible d’une « famille idéale ».

Accédez aux ouvrages en audiodescription ici.