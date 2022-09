Stéphane Despatie, lauréat du Prix Gatien-Lapointe-Jaime-Sabines 2022

Passé par des revues de spectacle, de musique, de littérature, de théâtre ou même de triathlon, Stéphane Despatie est aujourd'hui directeur littéraire des Éditions Mains libres ainsi que de la revue Exit.

Auteur de plusieurs recueils, son dernier, Garder le feu, est décrit comme une poésie d'amour, d'éblouissement, mais surtout d'espoir.

Le résumé de l'éditeur pour Garder le feu :

C'est en 2001 qu'est parue la première édition de Garder le feu. Il s'agissait alors du cinquième livre de Stéphane Despatie. A l'époque, ce recueil a marqué une rupture avec le style plutôt narratif des premiers ouvrages de l'auteur. En effet, l'écriture est devenue à la fois plus polysémique et plus cryptique. De plus, elle s'est articulée autour de certaines contraintes formelles, sans néanmoins sacrifier l'idée d'entretenir la capacité de rêver ou de s'indigner, voire de s'enflammer.

Le recueil se compose de soixante-douze poèmes de huit vers divisés en deux strophes, sauf le tout dernier qui ne contient que quatre vers. Mais on peut aussi voir ce recueil comme étant composé d'un seul poème au long souffle, forme dans laquelle l'auteur nous a habitués à lire sa poésie. Avant tout, Garder le feu demeure un recueil singulier dans le parcours de l'auteur, qui explore ici une écriture dense, chargée, postmoderne, bien qu'inspirée de formes classiques.