Un général vainqueur du Prix du Clos de Vougeot

L’ouvrage propose de découvrir ces moines qui pendant des siècles ont été de grands vignerons et ont contribué à façonner le paysage de la France.

Marc Paitier, général de l’armée française, donne des conférences sur le vin à travers le pays.

Résumé du livre selon l’éditeur :

Hommes de prières mais aussi travailleurs infatigables, les moines ont modelé le visage du vieux continent. Grâce à eux, la viticulture a pu renaître. Par leur travail, les vignobles ont gagné de nouveaux espaces, ont pu rassembler des hommes de bonne volonté et ont finalement transformé les paysages. Les régions viticoles européennes telles qu'elles existent aujourd'hui ont toutes, un passé monastique qui les a profondément marquées et dont elles portent encore l'empreinte.

« En regardant le Ciel, les moines ont dessiné le jardin de la terre » dira Dom Gérard, fondateur et premier abbé de l'abbaye bénédictine du Barroux. Les vignerons du Ciel rend hommage à leur action bienfaisante sans laquelle la civilisation du vin serait morte. Agrémenté de très belles photos souvent inédites, ce beau livre permet de mieux comprendre combien le développement de la viticulture est lié au rayonnement monastique.

Un ouvrage salutaire qui nous offre une véritable promenade au sein des plus grands vignobles de France et d'Europe.