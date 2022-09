Philippe Baudouin remporte le prix Walter Benjamin 2022

Si on connaît Walter Benjamin pour ses travaux de philosophe, d’historien de l’art ou encore de critique littéraire, on sait moins que le théoricien allemand enregistré une centaine d’interventions au microphone sur les antennes de Berlin et Francfort de 1927 à 1933.

L’ouvrage de Philippe Baudouin, lui-même animateur de radio, propose d’aller à la rencontre de Walter Benjamin par le prisme de sa voix et à faire entendre l’écho du philosophe, en proposant de redécouvrir l’intérêt à la fois théorique et pratique dont il témoigna pour la radio, véritable laboratoire de ses concepts politiques et esthétiques.

Résumé du livre d'après l'éditeur :

De Walter Benjamin, nous connaissons le visage rond aux cheveux grisonnants et taillés en brosse, affublé de petites lunettes cerclées de métal, que nous donnent encore à voir les photographies de Gisèle Freund. Nous connaissons également son écriture "minuscule et pointue" que contiennent ses innombrables manuscrits et carnets de notes. Mais qu'en est-il de sa voix ? On ignore généralement que le philosophe allemand était aussi un homme de radio.

Intervenu près d'une centaine de fois sur les ondes de Berlin et Francfort entre 1927 et 1933, il s'efforça de dépasser les formes journalistiques d'information et de divertissement et de repenser le matériau sonore diffusé sur les ondes. Se prenant au jeu de l'écriture, il s'employa sans relâche à concevoir des émissions remarquables, tant par leur diversité que par leur nombre, retravaillant ses manuscrits jusqu'au moment de leur mise en ondes.

A travers ses chroniques littéraires, ses modèles radiophoniques ou ses émissions pour enfants et adolescents, le philosophe berlinois montre l'importance de tenir compte de l'auditeur, bouleversant totalement les programmes établis jusqu'alors. Plus encore, la radio incarnait aux yeux de Benjamin une utopie fondée sur une écoute émancipatrice où celui qui tend l'oreille peut, à tout moment, devenir quelqu'un qui donne à entendre.

A sa manière, cet ouvrage de Philippe Baudouin tend à redécouvrir la voix du philosophe. L'ouvrage comprend deux annexes sonores : d'une part, deux extraits de la pièce radiophonique pour enfants " Chahut autour de Kasperl " diffusée à la radio de Cologne le 9 septembre 1932, seuls témoignages sonores du travail du philosophe connus à ce jour, et d'autre part une interview de Stéphane Hessel réalisée par Philippe Baudouin pour France Culture, dans laquelle ce premier affirme reconnaître la voix de Benjamin dans le personnage de Kasperl.

